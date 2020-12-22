Çukur 108. bölüm izle tek parça

Çukur 108. bölüm izleyenleri ekrana kilitledi. Yamaç Koçovalı'nın Cengiz Erdenet'i bitirmeye bir adım daha yaklaştığı Çukur 4. sezon 16. bölüm izle tek parça

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ÇUKUR 4. SEZON 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak.

Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.