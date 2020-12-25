Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezon 17. bölüm 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. İşte Sevilen dizi Çukur'un 109. yeni bölüm fragmanı...

EFSUN VE NEHİR KURTULACAK MI?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efsun ve Nehir'in tehlikede olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir şok yaşarken Çukur, harekete geçiyor. Gerilim dolu anların nefesleri kestiği tanıtımda "Efsun ve Nehir'i kurtarabilecekler mi?" sorusu akıllara geliyor.

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.

Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

ÇUKUR 108. SON BÖLÜM İZLE