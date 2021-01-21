Reyting rekortmeni Çukur dizisi 113. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizinin merakla beklenen 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

"ŞİMDİ DEFOL GİT BURADAN!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Koçovalı ailesinin telaşla hastaneye koştuğu tanıtımda Akın'ın durumu herkesi derinden sarsıyor. Efsun'un elinde İdris'in kanının olduğunu öğrenen Sultan'ın Efsun'u evden kovduğu anlar ise gerilimi giderek artırıyor.

ÇUKUR 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Çağatay Erdenet, Çukur'u tehlikeye sokacak yeni hamlesi için harekete geçti. Çukur'a bombalı tuzaklar kuran Erdenetler, Koçovalıları zor durumda bıraktı. Kahveye gelen Cumali, Erdenetlerin tuzağına düşen ilk kişi olurken, Cumali'den sonra Akın da Yasmin ile bomba tuzaklı bir odada mahsur kaldı. Bu durumdan kurtulmak için harekete geçen Yamaç ise Aliço'nun yanına geldi ancak burada bir şok daha yaşadı.

Aliço'nun oturduğu koltuğun altında da bomba olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir çıkmazın içine girdi. Çukur'da işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, Yasmin ile birlikte hastanede mahsur kalan Akın, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bombalar hakkında bilgi sahibi olan Yasmin, Akın'a bombayı nasıl çözeceğini anlattı.

Bombayı etkisiz hale getiren Yasmin, Çukur'un kurtuluşu oldu. Akın'ı ve kendisini kurtardıktan sonra Yasmin, Cumali'nin yanına gelerek onun da altında yer alan bombayı etkisiz hale getirdi. Herkesin derin bir nefes aldığı anlarda ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Finalde Kulkan'ın gizli bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı. Korku dolu bu anlarda herkes şoke olurken, ölümle burun buruna gelen Akın Koçovalı'ya ne olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.