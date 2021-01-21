Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Çukur 113. yeni bölüm fragmanı izle - Çukur Çukur 112. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da heyecan fırtınasına sahne olan dizisi Çukur'un 113. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Sultan'ın Efsun'u evden kovduğu anlar damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 113. yeni bölüm fragmanı izle - Çukur Çukur 112. son bölüm tek parça izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 113. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizinin merakla beklenen 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

"ŞİMDİ DEFOL GİT BURADAN!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Koçovalı ailesinin telaşla hastaneye koştuğu tanıtımda Akın'ın durumu herkesi derinden sarsıyor. Efsun'un elinde İdris'in kanının olduğunu öğrenen Sultan'ın Efsun'u evden kovduğu anlar ise gerilimi giderek artırıyor.

ÇUKUR 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Çağatay Erdenet, Çukur'u tehlikeye sokacak yeni hamlesi için harekete geçti. Çukur'a bombalı tuzaklar kuran Erdenetler, Koçovalıları zor durumda bıraktı. Kahveye gelen Cumali, Erdenetlerin tuzağına düşen ilk kişi olurken, Cumali'den sonra Akın da Yasmin ile bomba tuzaklı bir odada mahsur kaldı. Bu durumdan kurtulmak için harekete geçen Yamaç ise Aliço'nun yanına geldi ancak burada bir şok daha yaşadı.

Aliço'nun oturduğu koltuğun altında da bomba olduğunu öğrenen Yamaç, büyük bir çıkmazın içine girdi. Çukur'da işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken, Yasmin ile birlikte hastanede mahsur kalan Akın, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bombalar hakkında bilgi sahibi olan Yasmin, Akın'a bombayı nasıl çözeceğini anlattı.

Bombayı etkisiz hale getiren Yasmin, Çukur'un kurtuluşu oldu. Akın'ı ve kendisini kurtardıktan sonra Yasmin, Cumali'nin yanına gelerek onun da altında yer alan bombayı etkisiz hale getirdi. Herkesin derin bir nefes aldığı anlarda ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Finalde Kulkan'ın gizli bombayı patlatması sonucu Akın ağır yaralandı. Korku dolu bu anlarda herkes şoke olurken, ölümle burun buruna gelen Akın Koçovalı'ya ne olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babam Çok Değişti oyuncuları kim? Babam Çok Değişti dizisi konusu ne? İşte Babam Çok Değişti oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBabam Çok Değişti oyuncuları kim?
Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekildiği semtler ve mekanlar: Yedikule nerede?
TELEVİZYONAlev Alev nerede çekiliyor?
Sol Yanım dizisi hangi okulda çekiliyor? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYONSol Yanım dizisi hangi okulda çekiliyor?
Sol Yanım oyuncuları kim? Sol Yanım konusu ne?
TELEVİZYONSol Yanım oyuncuları kim?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
Mucize Doktor oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Barış Kışlak, 'Ramo'da - Magazin haberleri
TELEVİZYONBarış Kışlak, 'Ramo'da
Doya Doya Moda 21 Ocak birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 puan durumu
TELEVİZYONDoya Doya Moda 21 Ocak birincisi kim?
Hükümet Kadın filminin konusu ne? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim?
TELEVİZYONHükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları