Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkiliyor!

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Çukur bu akşam 4. sezonun 30. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 30. Bölüm Tanıtımı;

"Çukur"un 4. Sezon 30. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;