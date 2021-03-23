Yamaç ile Vartolu arasında gerilim artıyor! 0:00 / 0:00

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Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Amca ile konuşan Vartolu, Yamaç'ı mücadelesinden vazgeçireceğini söyledi. Bunun üzerine soluğu İdris Koçovalı'nın mezarında alan Vartolu, Yamaç ile burada karşı karşıya geldi. Yamaç'ı babasıyla dertleşirken bulan Vartolu, Amca'nın tarafını tutarak Yamaç'ı üstü kapalı bir şekilde tehdit etti. Yamaç, Vartolu'nun konuşmasına karşı geri adım atmayacağını açıkça ifade ederken, bu durum iki kardeş arasındaki gerilimi artırdı. Yamaç ve Amca arasında yaşanan çekişme, Vartolu ile Yamaç'ı da karşı karşıya getirirken, bundan sonra aralarında neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Çukur, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.86 izlenme oranı (rating),17.99 izlenme payı (share),Total'de 8.44 izlenme oranı (rating),17.87 izlenme payı (share),AB'de 7.61 izlenme oranı (rating),16.84 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de birinciliği göğüsledi. #korkma etiketi ise Twitter Türkiye'de 6 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.



İşte Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim dolu o anlar;

AMCA'NIN ADAMLARI MEDET'E SALDIRDI

Sünnet düğünü sırasında Nedim'den saldırıya uğradıklarının haberini alan Amca, olanların sorumlularını bulmak için harekete geçti. Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca'nın öfkesi, Çukur'da tüm taşları yerinden oynattı. Saldırıdan kurtulan adamlardan biri Medet'i teşhis edince, Amca'nın ilk hedefi Medet oldu. Jr. İdris'in oyuncaklarını düğün salonundan almaya giden Medet, burada kendisine pusu kuran Amca'nın adamları tarafından saldırıya uğradı.

Medet darp ediliyor;

YAMAÇ VE EFSUN'UN DUYGU DOLU YÜZLEŞMESİ

Sünnet düğününde Jr. İdris'in oyuncak tabancasıyla Kulkan gibi bir hareket yapması, Yamaç'ın travmasını tetikledi. Yaşadığı travmanın etkisiyle Yamaç, soluğu Efsun'un yanında aldı. Efsun ve Yamaç birbirlerine yaşadıkları zorlu günleri anlatırken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oldu.

"Beraber iyileşeceğiz"

Yamaç yaşadıklarını anlatıyor;

AMCA HAREKETE GEÇTİ

Uğradığı saldırının sorumlularını öğrenen Amca, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Cumali'nin karşısına çıkan Amca, ona sokakta gezmesinin kendi izniyle olduğunu söylerken, Nedim de Metin'i çocuğu ile tehdit etti. Yamaç'ın yanında olan herkesi cezalandırmak için hamleler yapan Amca, gücünü gösterdi. Metin ve Cumali, Amca sebebiyle geri adım atarken, bu durum Yamaç'ı derinden etkiledi. Olanlar sebebiyle üzülen Yamaç, soluğu dertleşmek için babasının mezarının başında aldı.

Amca'dan gözdağı;

ÇUKUR'DAN YENİ ŞARKI

Dün akşam ekranlara gelen bölümde Çukur'dan yeni bir şarkı izleyicilerle buluştu. Kubilay Aka ve Toygar Işıklı'nın yorumuyla "Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur" adlı şarkı büyük beğeni topladı. Yamaç, Cumali, Metin, Aliço ve Emmi'nin yaşadıkları zorlu anlardan sonra ekrana gelen duygu dolu sahnede duyulan şarkı, izleyenleri derinden etkiledi.

Kubilay Aka & Toygar Işıklı-Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.