Reyting rekortmeni Çukur dizisi 123. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 124. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





ÇUKUR'DA 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç’ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek.

İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu’nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak.

Cumali Amca Koçovalılar’dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

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