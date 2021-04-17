Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

"YA İKİ GÜNE ÇUKUR'DAN ÇEKER GİDERSİN..."

Yamaç ve Efsun'un, Kulkan'ı bulmak için harekete geçtiği tanıtım akıllara "Efsun, intikamını alabilecek mi?" sorusunu getiriyor. Emmi'nin Amca'yı tehdit etmesi ikili arasındaki gerilimi giderek artırırken, mektupta yazan gerçekler büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Amca'nın Çukur'da yaptığı değişimin ardından eski halinden eser kalmayan Cumali, içindeki ateşi bularak harekete geçti. Cumali Koçovalı'nın yeniden eski haline geri dönüşü büyük heyecan uyandırırdı. Celasun'un hiç aramaması üzerine şüphelenmeye başlayan Karaca ise Celasun'a ait bir ipucunun peşine düştü.

Amca'nın adamlarından birinde Celasun'un tespihini gören Karaca, adamı köşeye sıkıştırınca korkunç gerçeği öğrendi. Celasun'un mezarını bulan ve öldüğünü kendi gözleriyle gören Karaca, Amca'dan hesap sormak için harekete geçti. Amca'yı takibe aldığında ise ikinci bir şok yaşadı.

Amca ile Kulkan'ı konuşurken gören Karaca, Amca'nın gerçek yüzünü fark etti. Tüm bu yaşananlardan sonra Koçovalı evinde Karaca ile Amca arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Karaca, Amca'dan hesap sorarken ikili arasında kavga başladı. Amca, Karaca'yı kendi elleriyle öldürdü ve izleyenleri acımasız yüzüyle bir kez daha şoke etti. Akın'ın eşi Yasmin'in, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğü anlara şahit olması ise dikkat çekti.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

