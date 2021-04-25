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HaberlerTelevizyonÇukur 126. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle
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Çukur 126. yeni bölüm 2. fragman yayında!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yamaç her yerde Emmi'yi ararken, Amca ile Emmi arasında nefes kesen anlar yaşanıyor.

Çukur 126. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle

Çukur dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanında; Emmi'yi öldürmek isteyen Cumali Amca'nın silahını ateşlediği tanıtımda "Yamaç, Emmi'yi kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR 126. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN


ÇUKUR 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Vartolu’nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca’nın emriyle Emmi’nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek. Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

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