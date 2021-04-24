Çukur 126. yeni bölüm fragmanında; maskeli gizemli adam bu sefer Emmi'ye saldırırken, Aliço'dan Emmi'nin yaşadıklarını öğrenen Yamaç harekete geçiyor. Maskeli adam ile Yamaç'ın aksiyon dolu rövanşı ise büyük heyecan uyandırıyor.



ÇUKUR 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Vartolu’nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Amca’nın emriyle Emmi’nin peşine düşen maskelinin saldırısı nefesleri kesecek. Zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşecek. Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verecek. Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!