Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Celasun’la birlikte Çukur’u dolaşan Salih’in, Çeto ile karşılaştığı sahnede Salih’in iğneleyici sözleri dikkat çekiyor. Salih, “İnsan en yakınından o kadar çok şey saklar mı?” sözleriyle Çeto’nun damarına basarken Çeto, İdris’in yanına gideceğini söyleyerek Salih’i meraklandırıyor.

ÇUKUR 57. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR 56. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 23. bölümünde kızı Damla’nın Cumali’yle evlenmesini isteyen ve bunun oyunun bir parçası olduğunu dile getiren Uluç izleyenleri şaşırttı. Selim’le anlaşan Sena, Mahsun’un karşısına çıkarak geçmişiyle ilgili önemli bilgiler elde etti. Cumali’nin Yıldız’la evlenmek istediği öğrenen Sultan, Yıldız’ın yanına giderek bu evliliği istemediğini açıkça belli etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız, Cumali’nin evlenme teklifini kabul etmedi. İkilinin yaşadığı acı izleyenleri derinden etkilerken Cumali, İdris’ten Damla ile evleneceğini öğrendi. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için harekete geçti. Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bıraktı. Cumali’nin “Çeto duydum seni de kesmişler zamanında geçmiş olsun ama biraz fazla kesmişler öyle mi?” sözleri herkeste şok etkisi yaratırken, Çeto’da ipleri koparttı. Cumali ve Damla’nın düğünlerinde doyasıya eğlenen Koçovalılardan intikam almak isteyen Çeto, Karakuzularla birlikte düğünü basmak istedi. Fakat ava giderken avlanan Çeto, Yamaç’ın planıyla başka bir düğün salonunda tuzağa düştü. Çeto can çekişirken yardımına koşan Mahsun mekandan dışarı çıkardı. Bu sırada Metin’den Baykal adını yeniden duyan Yamaç, Salih ve Selim şoke oldu. Damla ile evlenen Cumali, evlendiği gece soluğu Yıldız’ın yanında aldı. Uluç ve yüzüklü kişinin Karakuzular ve Koçovalıları bitirmek için anlaşma yaptığı final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 56. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 18 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!