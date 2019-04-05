Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali, Selim ve Yamaç’ın, Sena’yı Çukur’a getirdiği tanıtımda, Sena’yı kucağından indirmeyen Yamaç’ın perişan hali yürekleri dağlıyor. Sena’yı gören İdris’in yaşadığı acı derinden hissedilirken, şoke olan Aliço’nun tepkisi izleyenleri duygulandırıyor. Gözyaşlarının sel olduğu tanıtımda bir kayıp daha veren Koçovalıların, bu büyük acıyla nasıl yüzleşeceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 27. bölümünde Yamaç ve Selim, Sena’yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü’nün, Sena’yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek. Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü’yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun’un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena’yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun’u ve Sena’yı büyük bir sürpriz bekleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 59. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!