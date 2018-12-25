Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da yeni hesaplaşmanın silah sesleri duyulmaya başlıyor. Cumali ve Selim'in buluşması duygu dolu anların yaşanmasına sebep olurken, Yamaç, Saadet ve bebeğini kurtarmak için kardeşi Salih'e destek oluyor. Karakuzular yaşanan ağır kayıplardan sonra zor duruma düşüyor. Peki, Çukur 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDI MI?

Çukur, ekranlara gelen 48. bölümün aradından yeni bölüm fragmanı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Çukur 49. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR 48. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 2. Sezon 15. Bölümünde (Çukur 48. Bölüm); ‘Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek.

Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR DİZİSİ KADROSU

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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