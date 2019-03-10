Cumali’nin “Çeto duydum seni de kesmişler zamanında geçmiş olsun ama biraz fazla kesmişler öyle mi?” sözleri herkeste şok etkisi yaratırken, Çeto’da ipler kopuyor. Koçovalılar, Cumali’nin düğününde gönüllerince eğlenirken, düğün olduğunu öğrenen Çeto harekete geçiyor. Silahların patladığı heyecan dolu tanıtımda Çeto ve Karakuzular düğünü basarken, yükselen çığlık sesleri gerilimi artırıyor. İşte, Çukur 56. bölüm 2. fragmanı...
ÇUKUR 56. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
ÇUKUR’DA NELER OLACAK?
Çukur Pazartesi akşamı 2. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur’da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun’la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılardan intikam almaya çalışacak. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak.
Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun’un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun’un düğününün ardından Çukur’da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
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