“Sizin aileniz ne kadar kızgın olduğumu anlamıyor!”

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çağatay Erdenet’in bu kez Selim’in karşısına çıktığı ve “Eğer bir yanardağın yakınlarında yaşamayı tercih ettiysen o yanardağın senin yaşamana izin verdiğini hatırlaman lazım. Yoksa taş olursun!” sözleriyle tehlikeli yüzünü hissettirdiği tanıtımda Koçovalılar büyük bir panik yaşıyor. Yerde hareketsiz buldukları kişinin kim olduğu ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 16. SON BÖLÜM

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 16. bölümünde Çağatay Erdenet’in ne kadar tehlikeli biri olduğunu öğrenen Yamaç, vakit kaybetmeden Çağatay’ı araştırmaya başladı. Makbule ise Çağatay’ı işin içine çekmekte kararlıydı. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merakla beklenirken, Yamaç’tan önce davranan Azer, Çağatay’a karşı bir saldırı düzenledi fakat başarılı olamadı. Karaca’nın Azer’in evinde kaldığını öğrenen Cumali, Azer’in evini basarken, Karaca’nın karşısında durmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ziya’nın oyunuyla flash belleği kaptıran Vartolu, Ziya’nın peşinden İstanbul’a geldi ve belleği geri aldı. Büyük bir patlamayla ses getiren Yamaç, bu hareketiyle Çağatay’a boyun eğmeyeceğini gösterirken, Çağatay’ın yanındaki isim izleyenleri şoke etti. Yücel’in yanı sıra Çağatay’ın yanında görülen Mahsun’un dengeleri nasıl değiştireceği merak uyandırdı. Boşanma davası açan Saadet’le Vartolu’nun uzun süre sonra ilk defa buluştukları bölümde Vartolu sonunda babasının katilini öğrendi. Vartolu’nun, “Yamaç!” diyerek acı içinde haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 83. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.