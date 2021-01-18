Bir Koçovalı ölümle burun buruna geliyor!

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur bu akşam 4. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalıların elini kolunu bağlayacak.

Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 20. Bölüm Tanıtımları;

"Çukur"un 4. Sezon 20. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;