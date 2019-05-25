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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çukur sezon finali bölümü 2. fragmanı: “Çatapat başlasın!”

Çukur sezon finali bölümü büyük bir merakla beklenirken, 2. fragman da geldi. Her bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur'da Koçovalılar, Azer ve adamlarına savaş açıyor. İşte Çukur 67. yeni bölüm 2. fragman

Çukur

Show TV’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur’un sezon finalinden bir tanıtım daha geldi. Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı’nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç’ın, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda nefesler tutuluyor. Koçovalıların, Azer ve adamlarına savaş açtığı heyecan dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, neler olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 2. SEZON FİNALİ FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak.

Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 66. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur, merakla beklenen sezon finaliyle Pazartesi akşamı saat 20.30’da Show TV'de!

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