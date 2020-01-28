Çukur 3. sezon 18. son bölümü izlendi. Sevilerek takip edilen Çukur'un son bölümünde, Selim ve Cumali Çağatay'dan gelen paketle birlikte şaşkına dönüyor.

ÇUKUR 3. SEZON 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (ÇUKUR 86.BÖLÜM)

Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur bu akşam 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak.

Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak.

Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek.