SHOW TV’de yeni sezona rekor reytinglerle başlayan Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Cumali kapısında yaralı halde bulduğu Yamaç’a yardım ederken Yamaç, Sena için endişeleniyor.

Öfkesine hakim olamayan Cumali’nin, Yamaç’a “Aileni parçaladılar, aileni katlettiler. Karım da karım deyip duruyorsun!” sözlerinin gerilimi yükselttiği tanıtımda silahlar konuşuyor. Yamaç’ın Çukur sokaklarında ateş ettiği anlar heyecanı yükseltirken, Sena’yı bulan Mahsun’un neler yapacağı merakla bekleniyor.

Çukur 2. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelecek. Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek. İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzulara karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek.

Karakuzularla yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak. Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV 'de!

İşte "Çukur"un 2. Sezon 2. Bölüm 2. Tanıtımı!

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