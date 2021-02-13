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Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınladı!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınladı! Duygu dolu sahnede Cumali, kardeşini görünce büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İki kardeşin birbirine sarıldığı anlar izleyenleri derinden etkiliyor

Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınladı!
HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Duygu dolu sahnede Yamaç'ın peşinden koşan Cumali, kardeşini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İkilinin birbirine sarıldığı anlar ise izleyenleri derinden etkiliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı. Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı. Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı.

Yamaç, köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi. Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi, arayışlarının sonunda Yamaç'ı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen Yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Büyük zorluklar yaşayan Yamaç, Aliço ve Emmi uzun bir zamandan sonra Çukur'a dönmeyi başardılar ancak onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 24. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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