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HaberlerTelevizyonÇukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bir fragman daha!
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'Çukur'un dördüncü sezonundan dikkat çeken bir tanıtım daha!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran fenomen dizi ‘Çukur'un, yeni sezonuna geri sayım devam ederken dikkat çekici bir tanıtım daha yayınlandı.

Çukur yeni sezon ne zaman

Ekranların sevilen dizisi ‘Çukur'un, yeni sezonu öncesi bir tanıtım daha yayınlandı.

"ACILARIMA SON VER ABİ!"

Cumali ve Yamaç'ın, İdris'in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali'nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor.

Yamaç'ın "Acılarıma son ver abi!" sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor.

"Yamaç Koçovalı'ya ne olacak?" sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

‘Çukur’un heyecan dolu yeni sezonu çok yakında Show TV'de!

İşte Çukur'un 4.sezon 3. tanıtımı:

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