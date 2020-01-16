Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza nedeniyle iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.
Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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