Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ı kapsayan Çukurova'da, oluşturulan santrallerin kurulu gücü 331 megavata ulaştı.

GES kurulumu yapan mühendislik firması sahibi Nuh Kar, AA muhabirine, 2013'te işletmelerini faaliyete geçirdiklerinde Adana'da kurulu çok az tesis olduğunu, kapı kapı gezerek güneş enerjisini anlattıklarını söyledi.

Bölgede 2015 yılından itibaren yatırımların ciddi seviyelere ulaştığına işaret eden Kar, "2015 -2016 yılları güneş enerjisi yatırımları için kilit yıllar oldu. Güneş enerjisi yatırımları 2019 baharında daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Özellikle enerji maliyetlerinin çok yükselmesi ve güneş enerjisi sistemlerinde panellerin maliyetlerinin neredeyse üçte bir seviyelerine düşmesi insanların yatırım iştahlarını açıyor. Bundan beş yıl önce bir sistemin amortismanı yaklaşık 9-10 yıl iken bu süre 4 yıla kadar düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Adana Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren GES firması solar üretim sorumlusu Gökberk Karatay da 3 yıl önce güneş enerjisi santralı kurduklarını belirtti.

Gerek sektöre verilen destek gerekse Adana'da güneş alma süresinin kendilerini bu yatırımı yapmaya yönlendirdiğini anlatan Karatay, "Yatarım amaçlı tesisin amortisman süresi ortalama 5 yıl. Daha sonraki 20 yıllık ömrü boyunca yatırım, tamamen kar amaçlı işlev görecek. Diğer yatırımcıların da bu şekilde santral kurmalarını teşvik etmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Tamamen temiz bir enerji. Bakım masrafı çok az. " diye konuştu.

PİL ÜRETİMİ

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karakılçık da Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın güneş enerji potansiyeli bakımından ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda teşvikler sonucunda enerji santral kapasitelerinde ciddi oranda artış yaşandığına işaret eden Karakılçık, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın belli programları çerçevesinde bu artmaya devam edecektir. 10 yıl önce bu konuda yatırımcılar hiç yeterli bilgiye ve altyapıya sahip değilken şu an bu konu ciddi biçimde bölgemizde yatırımcılar için cazip bir durum haline gelmiştir. Ayrıca bakanlığın güneş santrallerine verdiği teşvikler, elektrik üreten yenilenebilir kaynaklar arasında önemli yere sahip. Bunun dışında bakanlık bazı bölgelerde özellikle güneş panellerini temel elemanlı olan güneş pillerinin yapılması konusunda ciddi destekler sağlamaktadır. Pillerin ülkemizde elde edilmesi sonucunda bir güneş santralinin tamamının üretimi yerli ve milli olma noktasına gelmiş olacak."

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