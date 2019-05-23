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Çukur’un oyuncuları "Çukur’da umut var" diyecek

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur, ikinci sezon finalini yapıyor. Çukur, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfü Kırdar’da unutulmaz bir gala gecesi ile sezona veda edecek. Çukur ekibi, sezon finalini alkışlanacak bir hareketle tamamlayacak. Habertürk yazarı Esin Övet de, bu örnek davranışı köşesine taşıdı

Çukur
Esin Övet'in köşe yazısı şöyle:
 
Show TV’nin fenomen dizisi 'Çukur’un ikinci sezon finaline hazır mısınız?

Ben henüz hazır değilim ama yine sezon finali geldi maalesef.

 
Bu sezon da göz açıp kapayınca geçti ve “Çukur” 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfü Kırdar’da unutulmaz bir gala gecesi ile sezona veda edecek.

Ay Yapım imzalı “Çukur” Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile yine alışık olduğumuz harika bir gece hazırlıyor.
 
Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelir de Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak.



Fenomen dizilerin böyle işbirliklerine bayılıyorum.
Ki “Çukur” izleyenler çok iyi bilecektir, dizide de ara ara bu tarz farkındalık mesajları veriliyordu.

 
Gerek diyaloglarla gerekse duvar yazıları ile farkındalık sağlamak amacıyla bu konulara dikkat çekiliyordu.

O anlamda kendilerini ayakta alkışlıyorum.

 
Milyonca izleyicisi olan bir projede bu tarz güzel işlere farkındalık sağlamak önemli.
27 Mayıs gecesi de işte Çukur ekibi binlerce seyirci ile birlikte hem dizinin final sahnesini izleyecek hem de her sez on olduğu gibi sahneye çıkış dillere dolanan “Çukur” şarkıları seslendirecek.

Toygar Işıklı ve Adamlar, Ender Balkır, Heja ve Şam, Hidra ve Saki, Kubilay Aka ile Ozan Doğulu, Melek Mosso, MRF, Doğan Duru (Redd),Zeynep Bakşi Karatağ ve Ercan Kesal ile Nida Ateş “Çukur’da Umut Var” diyerek kanserli çocuklara moral ve umut olacaklar.

Bu unutulmaz gece için şimdiden yerinizi ayırtın ve ajandalarınıza not edin derim. 



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ÇUKUR'UN İKİNCİ SEZONUNDA EN ÇOK KONUŞULAN SAHNE VE FRAGMANLAR

SENA'NIN ÖLÜMÜ



MAHSUN HAYATINI KAYBEDİYOR

AKŞIN'IN ÖLÜMÜ

KARAKUZULAR, KOÇOVALILARA SAVBAŞ AÇIYOR

BABALAR-EVLATLAR ARASINDA YÜZLEŞME

 

 

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