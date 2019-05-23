Çukur’un oyuncuları "Çukur’da umut var" diyecek

Esin Övet'in köşe yazısı şöyle:

Show TV’nin fenomen dizisi 'Çukur’un ikinci sezon finaline hazır mısınız?





Ben henüz hazır değilim ama yine sezon finali geldi maalesef.





Bu sezon da göz açıp kapayınca geçti ve “Çukur” 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfü Kırdar’da unutulmaz bir gala gecesi ile sezona veda edecek.





Ay Yapım imzalı “Çukur” Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile yine alışık olduğumuz harika bir gece hazırlıyor.