Milano'da stat, park ve otobüs durakları gibi alanlara sigara içme yasağı geliyor

Sevap kazanmak isteyen, günahlarından arınmaak isteyen müslümanlar cuma gününü ibadet ederek, dua ederek geçirmeye büyük önem gösteriyor. Cuma gününün İslam dünyasındaki yeri çok kıymetlidir. Peki cuma günü nasıl ibadet edilir? Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından da müjdelenen cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir?

CUMA GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden kişi Allah'tan ne isterse verilir.

CUMA GÜNÜ NASIL İBADET EDİLİR?

Müslümanların cuma günü başlıca ibadeti şüphesiz cuma namazıdır ancak cuma günü yapılacak ibadetler namazla bitmez. Cuma günü bol bol dua edilmeli, Kur'an okunmalıdır. Hadislere göre cuma günü ibadetleri:

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla

aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]