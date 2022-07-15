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Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 15 Temmuz Cuma hutbesinin konusu ne?

Cuma hutbesi konusu her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde cuma hutbesİnin konusu da '15 Temmuz, Birlik ve Beraberliğin Zaferi' oldu. İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu...

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  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu

    15 Temmuz Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.  Bu hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle cuma hutbesinin konusu da ''15 Temmuz, Birlik ve Beraberliğin Zaferi' oldu. Her hafta farklı konularda hutbe dinleyen cami cemaati, bu özel günde camilere akın edecekler. İşte, 15 Temmuz 2022 Cuma hutbesi konusu...
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu

    CUMA HUTBESİ KONUSU | 15 TEMMUZ: BİRLİK VE BERABERLİĞİN ZAFERİ

    Aziz Müminler!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…”

     

    Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman’ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır.”
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu

    Muhterem Müslümanlar!

    Bugün 15 Temmuz. Bundan tam altı yıl önce bugün ülkemiz tarihin şahit olmadığı korkunç bir ihanet ile karşılaştı. Suret-i haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddî ve manevi değerlerini istismar eden, dış güçlerle, şer odaklarıyla işbirliği yaparak pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının nasıl bir ihanetin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı ki bu ihanet şebekesi FETÖ yarım asırdır kardeşi kardeşe kırdırmanın sinsi planlarını yapmış. Gençlerimizi ailesinden koparmaya çalışmış. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak için çaba göstermiş. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığıyla aşan aziz milletimiz, Allah’ın nusret ve inayetiyle bu işgal girişimine de geçit vermedi elhamdülillah.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu

    Kıymetli Müslümanlar!

    Peygamber Efendimiz (s.a.s) bizleri şöyle uyarmaktadır: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ  “Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz.”

     

    O halde, bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam’ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yekvücut, tek yürek olalım.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu

    Değerli Müminler!

    Diyanet İşleri Başkanlığımız, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal varlığımızı, milli birliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi bütün menfaatlerin üstünde tutarak hizmetlerini sürdürmektedir. Cami ve Kur’an kursları, gençlik merkezleri, Aile ve Dini Rehberlik büroları vasıtasıyla Kur’an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle milletimizi buluşturmaktadır. Hutbeler, vaazlar, seminerler, konferanslar, yazılı ve görsel yayınlarla aziz milletimizin dini hayatına rehberlik etmektedir. Yüce dinimiz İslam’ı ve onun muazzez değerlerini istismar eden yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir.

     

     يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قُٓوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun…”[i] ayeti gereğince başta çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerini her türlü şiddetten, hurafeden, aşırılıktan, zararlı alışkanlıktan ve din istismarından korumak için var gücüyle gayret göstermektedir.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 15 Temmuz 2022 Cuma Hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu

    Aziz Müslümanlar!

    Gün, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek milletçe kenetlenme ve geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün, şahsi emelleri için dini istismar edenlerle samimi gayret içerisinde olanları feraset ve basiretle birbirinden ayırt etme günüdür. Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür.

     

    Hutbemi bitirirken, geçmişten günümüze vatan,  millet ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

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