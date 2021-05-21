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Cuma namazı Ankara'da 21 Mayıs 2021'de saat kaçta kılınacak? Ankara Cuma namazı saati

Ankara Cuma namazı saati bugün gündemde. İslam dini için mübarek kabul edilen cuma gününde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini ve haftalık namaz vakitlerini paylaştı. İşte 21 Mayıs 2021 Ankara cuma namazı vakti ve Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara ezan saatleri...

Cuma namazı Ankara'da 21 Mayıs 2021'de saat kaçta kılınacak? Ankara Cuma namazı saati

Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Ankara'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Ankara cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 21 Mayıs Diyanet Ankara Cuma namaz saati ve Ankara haftalık namaz vakitleri

21 MAYIS 2021 ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ankara'da Cuma namazı bugün saat 12:50'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
21 Mayıs 2021 Cuma03:3505:2212:5016:4520:0921:48
22 Mayıs 2021 Cumartesi03:3405:2112:5016:4520:1021:49
23 Mayıs 2021 Pazar03:3305:2012:5016:4620:1121:50
24 Mayıs 2021 Pazartesi03:3205:1912:5016:4620:1121:51
25 Mayıs 2021 Salı03:3005:1912:5116:4620:1221:53
26 Mayıs 2021 Çarşamba03:2905:1812:5116:4620:1321:54
27 Mayıs 2021 Perşembe03:2805:1812:5116:4720:1421:55

ANKARA NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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