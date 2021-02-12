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Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? İşte 15 Ocak 2021 İstanbul Cuma saati kaçta?

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 8 Ocak İstanbul Cuma namazı saati öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbul il genelinde vatandaşlar İstanbul Cuma namazı saatini merak ediyor. İşte 8 Ocak İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? İşte 15 Ocak 2021 İstanbul Cuma saati kaçta?

İstanbul Cuma ezanı saati 12 Şubat yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda... Peki İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 12 Şubat öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

12 Şubat İstanbul Cuma namazı saati: 13:23

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
12 Şubat 2021 Cuma06:3007:5613:2316:1318:4120:01
13 Şubat 2021 Cumartesi06:2907:5413:2316:1418:4220:03
14 Şubat 2021 Pazar06:2807:5313:2316:1518:4420:04
15 Şubat 2021 Pazartesi06:2607:5213:2316:1618:4520:05
16 Şubat 2021 Salı06:2507:5013:2316:1718:4620:06
17 Şubat 2021 Çarşamba06:2407:4913:2316:1818:4720:07
18 Şubat 2021 Perşembe06:2307:4813:2316:1918:4820:08

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Manevi Huzur İklimine Girerken"

CAMİLERDE CUMA NAMAZINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

- Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

- Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

- Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

- Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.

- Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.

- Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.

- Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

- Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.

Heyetin görevleri:

- Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.

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