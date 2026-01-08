Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı farz mıdır ve kaç rekattır? Cuma namazında okunacak dualar

        Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı

        İslam dünyasında müstesna bir yere sahip olan Cuma günü, cemaatle kılınan Cuma namazıyla birlikte manevi atmosferini bir kez daha hissettiriyor. Her hafta milyonlarca Müslümanı aynı safta buluşturan bu önemli ibadet öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazının kılınışına ilişkin merak edilen tüm detayları paylaştı. Namazın aşamaları, okunacak dualar ve dikkat edilmesi gereken hususlar Diyanet rehberinde adım adım anlatıldı. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 08.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 08.01.2026 - 17:45
        1

        Haftanın en faziletli günü olarak kabul edilen Cuma günü yaklaşırken, Cuma namazının nasıl kılınacağına dair araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ibadeti doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Cuma namazının kılınışını ayrıntılı biçimde açıkladı. Cemaatle eda edilen bu özel namazın farz ve sünnet bölümleri ile okunacak dualar, yayımlanan resmi bilgilendirme ile netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

        2

        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        3

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        4

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        5

        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        6

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

