Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başladı. Ramazan ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazları arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mıdır, hangi dualar ve sureler okunur? İşte Cuma namazı kılınışı hakkında tüm merak edilenler...