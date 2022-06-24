Her Cuma olduğu gibi bu Cuma da binlerce Müslüman ibadetini camide idrak edecek. İslam inancında mübarek kabul edilen Cuma namazı kılınışı araştırılıyor. Diyanet belirli saatlerde kılının Cuma namazının nasıl kılındığını, hangi dua ve surelerin okunduğunu açıkladı. Peki, "Cuma namazı farz mıdır, hangi dua ve sureler okunur?" İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı...