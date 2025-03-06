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        Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Şubat ayının ilk cuma namazı öncesinde, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi cuma namazı; 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 sünnet şeklinde eda edilmektedir. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:34
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        Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazını eksiksiz bir şekilde kılmak isteyenler, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte cuma namazında okunacak sure ve dualar...

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        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

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