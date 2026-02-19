Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet ile 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

        Mübarek Ramazan ayının 2. günü olan 20 Şubat 2026 Cuma günü için başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il cuma namazı saatleri belli oldu. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde kılınmaktadır. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı vakileri, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 21:17 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:17
        Ramazan ayının ilk cuma namazı için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile il il cuma namazı vakitleri belli oldu. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet ile 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        20 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 20 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        20 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 20 Şubat Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        20 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 20 Şubat Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        20 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 20 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

