Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınmaktadır. Cuma namazına sayılı saatler kalırken, il il cuma namazı vakitleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 13 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...