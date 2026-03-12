Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Mart 2026 il il Cuma namazı saatleri
Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınmaktadır. Cuma namazına sayılı saatler kalırken, il il cuma namazı vakitleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 13 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
13 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 13 Mart Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
13 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 13 Mart Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.
13 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 13 Mart Cuma namazı saat 13.26'da kılınacak.
13 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 13 Şubat Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.