Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. Cemaat Cuma namazı için camiye gitmeyi beklerken, her hafta olduğu gibi bu hafta da il il değişen namaz saatleri Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 5 Temmuz 2024 cuma namazı saatleri...