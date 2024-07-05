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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 5 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saatleri: 5 Temmuz 2024 Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazı gündemdeki yerini alırken, il il namaz saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Müslümanlara farz olan namaz ibadetinin özellikle Cuma günleri daha önemli olduğuna inanılır ve bu yüzden topluca namaz kılınır. İşte 5 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 08:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:18
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        1

        Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. Cemaat Cuma namazı için camiye gitmeyi beklerken, her hafta olduğu gibi bu hafta da il il değişen namaz saatleri Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 5 Temmuz 2024 cuma namazı saatleri...

        2

        5 TEMMUZ İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        5 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        5 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        5 TEMMUZ BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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