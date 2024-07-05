Cuma namazı saatleri: 5 Temmuz 2024 Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı gündemdeki yerini alırken, il il namaz saatleri Diyanet tarafından yayınlandı. Müslümanlara farz olan namaz ibadetinin özellikle Cuma günleri daha önemli olduğuna inanılır ve bu yüzden topluca namaz kılınır. İşte 5 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti...
Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. Cemaat Cuma namazı için camiye gitmeyi beklerken, her hafta olduğu gibi bu hafta da il il değişen namaz saatleri Diyanet İşleri tarafından açıklanıyor. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 5 Temmuz 2024 cuma namazı saatleri...
5 TEMMUZ İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
5 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
5 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.
5 TEMMUZ BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.