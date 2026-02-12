Cuma namazı saat kaçta? 13 Şubat 2026 İl il Cuma namazı saatleri açıklandı!
İslam dünyasında büyük önem taşıyan Cuma günü için geri sayım başladı. 13 Şubat Cuma günü namaz ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi, bulundukları ildeki namaz saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakitleri netlik kazandı. İşte il il Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı saatleri, 13 Şubat Cuma günü yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cemaatle namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in resmi verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki Cuma namazı vakitleri belli oldu. İşte güncel bilgiler...
13 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 13 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
13 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 13 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.
13 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 13 Şubat namazı saat 13.08'de kılınacak.
13 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 13 Şubat namazı saat 13.23'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.