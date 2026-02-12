Cuma namazı saatleri, 13 Şubat Cuma günü yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cemaatle namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in resmi verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki Cuma namazı vakitleri belli oldu. İşte güncel bilgiler...