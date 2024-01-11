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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı illere göre değişkenlik göstermektedir. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 12 Ocak 2024 cuma namazı vakitleri...