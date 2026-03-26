Cuma namazı saat kaçta? İşte 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Mart ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile açıklık kazandı. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı için geri sayıma geçildi. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Mart 2026 cuma namazı vakitleri...
27 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 27 Mart Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
27 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 27 Mart Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
27 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 27 Mart Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.
27 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 27 Mart Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.