Cuma namazı saat kaçta? İşte 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Şubat ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, il il cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile başta Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul olmak üzere 81 il cuma namazı vakitleri belli oldu. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 27 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri...
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 27 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 27 Şubat Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 27 Şubat Cuma namazı saat 13.29'da kılınacak.
BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 27 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.