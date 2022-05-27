Cuma namazı saati araştırmaları mübarek cuma gününün gelişiyle birlikte hız kazandı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde Cuma namazı kılacak olan Müslümanlar "27 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet namaz saatleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma namazı saati…