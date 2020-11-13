İstanbul Cuma ezanı saati 13 Kasım yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda... Peki İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 13 Kasım öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

13 Kasım İstanbul Cuma namazı saati: 12.53

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Kasım 2020 Cuma 06:14 07:42 12:53 15:30 17:54 19:17 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:15 07:43 12:54 15:29 17:54 19:16 15 Kasım 2020 Pazar 06:16 07:45 12:54 15:29 17:53 19:16 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:17 07:46 12:54 15:28 17:52 19:15 17 Kasım 2020 Salı 06:18 07:47 12:54 15:28 17:51 19:14 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:19 07:48 12:54 15:27 17:50 19:14 19 Kasım 2020 Perşembe 06:20 07:49 12:54 15:26 17:50 19:13



CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Abdest: Bedenimize Sağlık Ruhumuza Huzur"

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.