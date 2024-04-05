İslam alemi için Cuma günleri büyük öneme sahiptir. Bugün tüm cemaat bir araya gelerek öğle namazı yerine Cuma namazı kılar; Cuma günü edilen duanın ve yapılan ibadetin daha hayırlı olduğuna inanılır. Cuma namazı saatleri ise illere göre değişkenlik gösterir. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...