5 Nisan Cuma il il namaz saatleri: Bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Cuma günleri, İslam alemi için kutsal sayılır. Hz. Peygamber, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır." sözüyle bu günün özelliğini dile getirmiştir. Bu özel günde namaz kılmak için bir araya gelen cemaat 5 Nisan Cuma günü namaz saatlerini araştırıyor. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...
İslam alemi için Cuma günleri büyük öneme sahiptir. Bugün tüm cemaat bir araya gelerek öğle namazı yerine Cuma namazı kılar; Cuma günü edilen duanın ve yapılan ibadetin daha hayırlı olduğuna inanılır. Cuma namazı saatleri ise illere göre değişkenlik gösterir. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...
5 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 5 Nisan Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
5 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 5 Nisan Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
5 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 5 Nisan Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
5 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 5 Nisan Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.