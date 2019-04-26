İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Geçen hafta İstanbullular Cuma namazını saat 13.08'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılmıştı. Bugünkü Cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. İşte Diyanet'in yayımladığı Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 26 NİSAN

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.07'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Nisan 2019 Cuma 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 27 Nisan 2019 Cumartesi 04:25 06:01 13:07 16:55 20:02 21:32 28 Nisan 2019 Pazar 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:34 29 Nisan 2019 Pazartesi 04:21 05:59 13:07 16:56 20:05 21:35 30 Nisan 2019 Salı 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37 01 Mayıs 2019 Çarşamba 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:38 02 Mayıs 2019 Perşembe 04:16 05:55 13:06 16:57 20:08 21:40

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.