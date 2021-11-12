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Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor? Cuma selası Türkçe anlamı

Bir mübarek cuma gününü daha yaşadığımız saatlerde, cuma selası da hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor. Vatandaşlar, cuma selasının ne zaman ve saat kaçta okunduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor? Cuma selası Türkçe anlamı

Cuma selası ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte cuma selası vakti ve selanın Türkçe anlamı...

CUMA SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNUR?

Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Cuma selası ise cuma namazına 45 dk veya bir saat kala okunur. Cuma selasının belli bir saati olmadığından Cuma namazı için ezan saatlerini baz almak daha doğrudur.

SELÂ OKUNUŞU

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Videoyu Oynat

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

SELA MEALİ:

"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"

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