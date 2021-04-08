Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemCumartesi Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da Cumartesi yasak mı? Bu hafta Ankara'da kısıtlama var
ABONE OL

Cumartesi Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da Cumartesi yasak mı? Bu hafta Ankara'da kısıtlama var mı?

Koronavirüs salgınından en çok etkilen illerimizden biri olan Ankara'da hafta sonu kısıtlama olup olmadığı merak konusu oldu. 5 milyondan fazla yurttaşımızın yaşadığı başkentte, Cumartesi yasak var mı sorusu gündemde. Peki Cumartesi Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumartesi Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da Cumartesi yasak mı? Bu hafta Ankara'da kısıtlama var

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu hafta başından düzenlenen kabine toplantısı sonrası önemli kararlar alındı. 5 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği megakent Ankara'da da kısıtlamalarla ilgili oldukça araştırma yapılıyor. Peki Ankara'da hafta sonu yasak var mı?

HAFTA SONU ANKARA'YA YASAK GELDİ!

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaştı.

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alacak kavgasında kan aktı: 8 yaralı! - Haberler
GÜNDEMAlacak kavgasında kan aktı: 8 yaralı!
Cumartesi İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi İzmir'de yasak var mı? 10-11 Nisan İzmir kısıtlama va
GÜNDEMİzmir'de hafta sonu yasak var mı?
Cumartesi İstanbul'da yasak var mı? Cumartesi İstanbul'da kısıtlama var mı? Hafta sonu İstanbul sokağa çıkma
GÜNDEMİstanbul'da hafta sonu yasak var mı?
Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tutuklu sanık tahliye edildi
GÜNDEMBotoks sonrası ölüme ilişkin davada tutuklu sanık ...
Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? 10-11 Nisan Hafta sonu kısıtlaması olan şehirler listesi
GÜNDEMHangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?
İnsanlık ölmemiş dedirtti! O anlar kameraya yansıdı Son dakika haberleri
GÜNDEMDüzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü
En güzel Cuma mesajları 9 Nisan - Resimli, kısa, hadisli, ayetli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2021!
Okullar tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklıyor: Okullar kapanıyor mu?
GÜNDEMOkullar tekrar kapanacak mı?
FİLM GİBİ OLAY! Defnettikleri babalarını hastanede gördüler! - Haberler
GÜNDEMDefnettikleri babalarını hastanede gördüler!
Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
GÜNDEMUçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı