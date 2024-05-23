Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda basın açıklamasına onay çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda bu hafta 1000. buluşma için yapmak istedikleri daha geniş katılımlı basın açıklamasına onay çıktığını duyurdu.

Geçen hafta "Cumartesi Anneleri"ni temsilen bazı kişilerin kendisini ziyaret ettiğinin bilgisini veren Zengin, daha sonra hem İçişleri Bakanı ile hem de İstanbul Valisi ile görüşmelerinin olduğunu bildirdi.

"BURADA İNCE BİR ÇİZGİ VAR"

Zengin, "Ayın 29'unda toplantılarının 1000'incisini yapacaklar. Biraz önce Sayın Valimizle de teyit ettim, kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar. Burada ince bir çizgi var, bizim için Cumartesi Annelerinin acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de, suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor."diye konuştu.