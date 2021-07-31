Hafta sonunun başlamasıyla kargoların çalışma saatleri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Cumartesi günü Aras, PTT, MNG, Sürat kargo çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo alımları ve dağıtımları 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam ediyor.

MNG, ARAS KARGO, SÜRAT KARGO, PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI?

MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo, PTT kargo ve diğer pek çok kargo firması 31 Temmuz Cumartesi saat 18:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyorlar.