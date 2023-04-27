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DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimi, manüpüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Kirli İşler' başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda kendisine ve partisine yönelik provakasyonlar yapıldığını söyledi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 26, 2023

"YİĞİDE SAVAŞ BAYRAMDIR"

İktidarın ayrıştırma politikası uyguladığını bildiren Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım; bundan aylar önce 'önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var' demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerini, milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi, manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela, halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş, bayramdır, unutmayın. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin" dedi.

"BİNLERCE DEZENFORMASYON HABERİ YAYIYORLAR"

CHP'nin terör yanlısı olarak gösterilmeye çalışıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Whatsapp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa, CHP logosuyla partimizi, terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar, Mansur Başkan'ın Ankara'da kazanacağını anladıkları an; 'su sayaçlarını teröristler okuyacak' demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an; 'Pontus'u Montus'u' bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Ya, demeyeyim diyorum da bana da yok PKK, yok başka terör örgütü, türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lidere diyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri, ne beşli çeteler, ne ağalar, ne babalar yolumdan çevirememiş; siz kimsiniz arkadaş ya? İnsan bir ayna karşısına geçer, insan bir çapına bakar ya. Neyse" ifadelerinde bulundu.

"O ÇETELERİN TELEONLARI ACI ACI ÇALMAYA BAŞLAYACAK"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sevgili halkım; ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda halk galip gelecek, halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. O çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar. Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız? Ey kalbi güzel, ruhu temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz, onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa, onlarınki saf kötülük; su katılmamış kötülük. Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin; sevince uçar. Sevilmeyince göçermiş. Değmez bunlara, vallahi değmez. Siz sevin birbirinizi. Çok az kaldı sevgili halkım. Çok az, ha gayret!"