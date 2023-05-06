Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan OSB projesi: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım
ABONE OL

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan OSB projesi: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, organize sanat bölgelerine (OSB) yönelik projesini anlattı. Kılıçdaroğlu, görsel sanatlar ve eğlence sektörünün büyüklüğünün dünyada 1 trilyon doların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız, bu pastadaki payımızı artıracağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan OSB projesi: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası" isimli kampanya videosunun yedincisini Twitter hesabında yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul’da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge; sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde; animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız. Neden Organize Sanat Bölgeleri’ne ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli seçim kampanyası videosunun yedincisini, “Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım” açıklamasıyla paylaştı. İstanbul’da sanata ilişkin iki özel endüstri bölgesi kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

GÖRSEL VE DİJİTAL ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

“Herkese merhaba. Bu defa bacası sanayi diye bildiğimiz bir sektöre, kültür-sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere. Bugün OSB’lerden konuşacağız. Ama bunlar bildiğiniz OSB’ler değil. Yani Organize Sanayi Bölgeleri değil. Organize Sanat Bölgeleri’nden konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Kuracağımız Organize Sanat Bölgeleri’yle yaratıcı fikirleri, dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz.

"GÜNEY KORE BUNU YAPTIYSA BİZ NEDEN YAPMAYALIM?"

Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü, en verimli ve kar marjı en yüksek sektörlerden birisi. Aynı zamanda yerli. Bugün, Türkiye’de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler, dünyadaki 140 ülkede izlenerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız, bu pastadaki payımızı artıracağız.

İSTANBUL’A İKİ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. Bu desteği, animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul’da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge; sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde; animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız. Neden Organize Sanat Bölgeleri’ne ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür.

GENÇLERİ GÖRSEL SANATLAR SEKTÖRÜNDE MESLEK SAHİBİ YAPACAĞIZ

Meğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyormuş. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz. Aynı zamanda binlerce gencimize eğiterek, görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz. Haydi Türkiye, haydi.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Millet ittifakı Maltepe Mitingi öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı - Maltepe mitingi saat kaçta
GÜNDEM Millet ittifakı mitingi öncesi bazı yollar trafiğe ...
Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı? Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de! Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz olacak?
GÜNDEM Açıklandı! Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz olacak? ...
REZİLLİK! Son dakika haberler: 7 yaşındaki çocuk korumaya alındı! Bu nasıl anne? - gündem haberleri
GÜNDEM 7 yaşındaki çocuk korumaya alındı! Bu nasıl anne?
Maltepe miting alanı nerede, hangi semtte? İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray toplu taşıma ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?
GÜNDEM Maltepe miting alanına nasıl gidilir?
6 Mayıs hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak! - İstanbul hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl?
GÜNDEM Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede ...
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitingi bugün mü, ne zaman, saat kaçta ve nerede?
GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat kaçta ve ...
İskenderun'da lodos etkili oldu, deniz seviyesi yükseldi
GÜNDEM İskenderun'da lodos nedeniyle deniz taştı
İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
GÜNDEM Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Büyükçekmece lojistik deposunda korkutan yangın
GÜNDEM Lojistik deposunda korkutan yangın
OHAL illerindeki bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından vazgeçildi
GÜNDEM OHAL illerindeki bazı taşınmazlardan 3 ay kira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.