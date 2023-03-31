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Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi

Cumhurbaşkanlığı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti. Başvuru, imza ve itiraz süreci 30 Mart Cuma günü sona erdi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanı aday listesi YSK tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylelikle Cumhurbaşkanı adayları listesi kesinleşmiş oldu. İşte YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi...

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  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler var?

    Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Aday başvurusu, imza toplama ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kesinleşen Cumhurbaşkanı 2023 seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seöimi adayları kimler? İşte 2023 Cumhurbaşkanı aday listesi...
  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler var?

    ADAYLIK BAŞVURULARI SONA ERDİ

    2023 Cumhurbaşkanlığı aday başvuru süreci 23 Mart'ta sona erdi. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin aday gösterme süreci 23 Mart'ta biterken diğer aday adaylarının adaylık için gereken 100 in imzayı toplama süreci 22 Mart'tan 27 Mart tarihine kadar devam etti. 27 Mart'ta imza sürecinin de sona ermesiyle birlikte kesin olmayan Cumhurbaşkanı aday listesi belli oldu.

     
  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler var?

    İTİRAZ SÜRECİ BİTTİ

    28 Mart'ta kesin olmayan Cumhurbaşkanı listesi Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla itiraz süreci başladı. 29 Mart saat 17.00'ye kadar YSK listeye yapılan itirazları aldı. 30 Mart günü ise yapılan itirazları değerlediren ve tümünü redden YSK kesin listeyi belirledi. YKS tarafından belirlenen kesin aday listesi  31 Mart Resmi Gazete'de yayınlanarak resmileşmiş oldu. 

     
  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler var?

    2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ADAY LİSTESİ

    14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı.
  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler var?

    HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI?

    Aday olmak için 11 aday 100 bin imza toplamak için YSK'ya başvurdu. İmza sürecine giren Cumhurbaşkanı aday adaylarının listesi ve topladıkları imza sayısı:

     

    Muharrem İnce: 114 bin 661

    Sinan Oğan: 111 bin 508

    Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255

    Doğu Perinçek: 27 bin 061

    Yakup Türkal: 3 bin 137

    Erkan Trükten: 2 bin 589

    Tevfik Ahmet Özal: 1544

    İrfan Uzun: 1263

    Halil Murat Ünver: 538

    Hilmi Özden: 478

    Davut Turan: 122
  • Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! YSK 2023 Cumhurbaşkanı seçimi aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler var?

    İmza sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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