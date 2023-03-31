İTİRAZ SÜRECİ BİTTİ

28 Mart'ta kesin olmayan Cumhurbaşkanı listesi Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla itiraz süreci başladı. 29 Mart saat 17.00'ye kadar YSK listeye yapılan itirazları aldı. 30 Mart günü ise yapılan itirazları değerlediren ve tümünü redden YSK kesin listeyi belirledi. YKS tarafından belirlenen kesin aday listesi 31 Mart Resmi Gazete'de yayınlanarak resmileşmiş oldu.