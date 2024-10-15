Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tebrikler bizim çocuklar - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tebrikler bizim çocuklar

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, A Milli Takım'ın İzlanda zaferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tebrikler bizim çocuklar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, A Milli Takım'ın İzlanda zaferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Uçum'un paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

        İşte o paylaşım:

        Değerli Arkadaşlar,

        "50 yılı geçti futbol izlerim. Çocukluğum, gençliğim, genç yetişkinliğim futbol tarihimizde ulusal ve uluslararası alanda “sahalarımızda ender görülen hareketler, ender görülen goller, ezilmeden yenildikler, arada kazandığımız zaferler” gibi neredeyse klişe olmuş laflarla geçti. Milli Takım için bu negatif klişeler ise saymakla bitmez. Ama son yıllarda yetişkinliğimde bütün klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var.

        REKLAM

        Ender görülenleri olağanlaştıran, nadir görülen zaferleri normalleştiren, en son Avrupa Şampiyonasında nasıl final oynayamadık diye hayıflanan BİZİM ÇOCUKLAR ???????? var.

        Diyeceksiniz ki İzlanda maçını 4-2 kazandık diye mi bunları söylüyorsun. İzlanda kim ki? Dünya futbolundaki yeri ne ki?

        Haklısınız ama bu İzlanda ile bu gece hariç 14 maç yapmışız. 8’ini onlar kazanmış, 3’ünü biz. Daha da ilginci İzlanda’da oynadığımız 7 maçın 6’sını kaybetmişiz, bir kere 0-0 beraber kalmışız.

        İzlanda’da sekizinci maçta hem de bu kadar Bizim Çocuklara yabancı ve sorun üreten bir zeminde 4-2 kazanmak ve bir de ilk kez kazanmak bence çok sıra dışı bir şey. İzlanda olsa bile çok önemli bir başarı.

        Bizim Çocuklar bu maçı kazandılar ama çok şeyi başaracıklarını gösterdiler.

        Tüm negatif şartlara rağmen, o kadar kötü sahaya rağmen YÜKSEK MÜCADELE GÜCÜ ve DUYGU BİRLİĞİYLE BİZİM ÇOCUKLARIN BU NESLİ Ulusumuza her türlü hayali kurdurtuyor. Yeterki arkalarında duralım, yeterki inanalım. TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR, YAŞASIN MİLLİ TAKIM."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana görülen ilk sel
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri