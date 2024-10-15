Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tebrikler bizim çocuklar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, A Milli Takım'ın İzlanda zaferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uçum'un paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

Değerli Arkadaşlar, 50 yılı geçti futbol izlerim. Çocukluğum, gençliğim, genç yetişkinliğim futbol tarihimizde ulusal ve uluslararası alanda “sahalarımızda ender görülen hareketler, ender görülen goller, ezilmeden yenildikler, arada kazandığımız zaferler” gibi neredeyse klişe…

İşte o paylaşım:

Değerli Arkadaşlar,

"50 yılı geçti futbol izlerim. Çocukluğum, gençliğim, genç yetişkinliğim futbol tarihimizde ulusal ve uluslararası alanda “sahalarımızda ender görülen hareketler, ender görülen goller, ezilmeden yenildikler, arada kazandığımız zaferler” gibi neredeyse klişe olmuş laflarla geçti. Milli Takım için bu negatif klişeler ise saymakla bitmez. Ama son yıllarda yetişkinliğimde bütün klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var.

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Ender görülenleri olağanlaştıran, nadir görülen zaferleri normalleştiren, en son Avrupa Şampiyonasında nasıl final oynayamadık diye hayıflanan BİZİM ÇOCUKLAR ???????? var.

Diyeceksiniz ki İzlanda maçını 4-2 kazandık diye mi bunları söylüyorsun. İzlanda kim ki? Dünya futbolundaki yeri ne ki?

Haklısınız ama bu İzlanda ile bu gece hariç 14 maç yapmışız. 8’ini onlar kazanmış, 3’ünü biz. Daha da ilginci İzlanda’da oynadığımız 7 maçın 6’sını kaybetmişiz, bir kere 0-0 beraber kalmışız.

İzlanda’da sekizinci maçta hem de bu kadar Bizim Çocuklara yabancı ve sorun üreten bir zeminde 4-2 kazanmak ve bir de ilk kez kazanmak bence çok sıra dışı bir şey. İzlanda olsa bile çok önemli bir başarı.